[Exclusiva] Bernat Soler serà el nou locutor de LaTDP en substitució de Puyal

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 12:00 h

El periodista de TV3 es farà càrrec que l'equip que fins ara ha liderat l'històric narrador de les transmissions del Barça

Redacció | Segons ha pogut saber directe!cat, el periodista Bernat Soler serà el nou locutor i director de la transmissió dels partits del Barça de Catalunya Ràdio.







Puyal deixa de fer els partits del Barça ‼



Després de fer-ho els últims 50 anys, el Mestre Joaquim Maria Puyal deixa la transmissió dels partits del Barça a @CatalunyaRadio i la direcció de @LaTdP pic.twitter.com/oI4znf4PvD — Catràdio Esports (@Catradioesports) 4 de juliol de 2018

Soler, conegut per retransmetre els partits del club català a TV3, va treballar durant quatre anys, del 2005 al 2009, a Catalunya Ràdio per fer el salt a la televisió pública de Catalunya. Els darrers onze ha treballat com a comentarista i presentador de les transmissions dels partits de futbol. Un bagatge que li ha merescut la confiança per ser el substitut de Joaquim Maria Puyal, qui avui ha anunciat que deixa les transmissions i la direcció de LaTDP.