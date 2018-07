Borrell ordena els ambaixadors actuar igual que Morenés a Washington per silenciar Catalunya al món

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 14:00 h

Reitera que el diplomàtic espanyol “va fer el que havia de fer i va dir el que havia de dir”

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El ministre d’Exteriors, Josep Borrell, ha donat instruccions a tots els ambaixadors espanyols perquè actuïn “exactament de la mateixa manera” que ho va fer el representant de la diplomàcia espanyola a Washington, l’exministre Pedro Morenés, la setmana passada, quan va protagonitzar un incident amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a l’Smithsonian Folklife Festival.

Pla mig del ministre Josep Borrell durant el seu discurs, el 7 de juny de 2018 © Tània Tapia Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ambaixadors, diplomàcia espanyola, instruccions, Josep Borrell

Notícies relacionades

Borrell ja va sortir en defensa de Morenés, que va fer un discurs “ofensiu” per al país” a l’Smithsonian Folklife Festival, segons va explicar el president de la Generalitat. El diplomàtic espanyol va titllar Torra de "mentider" i va "posar en qüestió l’existència de presos polítics”, fet que va provocar que Torra i tota la delegació catalana abandonessin l’acte en protesta pel que estaven escoltant.Doncs ara, Borrell ha tornat a sortir en defensa de Morenés i ha justificat que “va fer el que havia de fer i va dir el que havia de dir”, perquè "és el comportament normal que s'espera d'un ambaixador".D'altra banda, també ha defensat el cònsol espanyol a Stuttgard, Carlos Medina, que va intentar interrompre el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, quan parlava de la situació política de Catalunya a la reunió dels Quatre Motors per a Europa aquest dimarts.Segons Borrell, Medina “no ha boicotejat res ni ningú” sinó que “estava convidat a assistir a una reunió de representants de diverses regions europeus, hi va assistir, no li van donar la paraula, no va intervenir i això és tot”.“No entenc per què a això se li diu boicotejar” ni “es diu que forma part de la tenebrosa diplomàcia espanyola”, ha sentenciat.