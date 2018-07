Manuel Valls deixa entreveure que acceptarà la proposta de Cs per ser alcaldable per Barcelona

No hi ha cap vot

Redacció | Els dubtes sobre qui rellevarà Carina Mejías al capdavant de la formació taronja al consistori i es presentarà com alcaldable de Barcelona per Cs segueixen vius però, poc a poc, es van acotant. Segons publica aquest dimecres El Independiente, l'exprimer ministre francès i el nom que sona amb més força, Manuel Valls, estaria molt a prop de fer el pas definitiu per convertir-se en candidat.