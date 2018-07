Al descobert els vincles amb l'extrema dreta dels agressors contra un membre dels CDR a Lledoners

Durante la agresión, Tony Noguera iba con Jaime Vizern (@DUE_17), conocido por todos por ir con nazis de Democracia Nacional, salir en TV3 como portavoz del GDR y disfrazarse de Guardia Civil en Waterloo. Pero, atentos a la foto de familia del GDR del Bages: pic.twitter.com/R457enYMzD — Bernat Castro (@Berlustinho) 4 de juliol de 2018

Raúl Macià Pastor, condenado por narcotráfico en Lledoners, reincidió y al saltarse la condicional, al trullo de nuevo. Pero casualmente OkDiario y Dolça Catalunya le blanquearon, dijeron que fue a la cárcel por colgar una bandera española, preso político le llaman: pic.twitter.com/ntijnXsqk8 — Bernat Castro (@Berlustinho) 4 de juliol de 2018

Jordi Cervantes amenazando de muerte a excursionistas independentistas:



Els excursionistes del Collbaix reconeixen la suposada víctima de Balsareny com l'autor dels insults que van rebre https://t.co/U7eyglBmWM pic.twitter.com/UYNQciWOgF — Bernat Castro (@Berlustinho) 4 de juliol de 2018



Cristina Arias y Jordi Cervantes, de VOX y amigos de neonazis, ¿qué puede salir mal? pic.twitter.com/mvk5Y8IEzd — Bernat Castro (@Berlustinho) 4 de juliol de 2018

Un altre individu que comparteix GDR amb els ultres ja mencionats és Oscar González, legionari que ha participat en concentracions convocades per Democràcia Nacional al costat de la cúpula de VOX.

Oscar González González, legionario, aquí le tenéis en la manifestación convocada por el GDR y Democracia Nacional en TV3, también con toda la cúpula de VOX: pic.twitter.com/F8WNkDtrfj — Bernat Castro (@Berlustinho) 4 de juliol de 2018

L'home que apareix a les imatges agredint el membre del CDR és Tony Noguera Martínez, membre dels anomenats GDR i amb vincles coneguts amb l'extrema dreta a Catalunya. Ahir mateix, de fet, anava acompanyat de Jaime Vizern, president de la plataforma unionista ultra 'Democracia y Unidad Española' (DUE) autonomenat portaveu dels GDR; a més d'estar relacionat amb altres grups de l'extrema dreta com 'Democracia Nacional'. És, sobretot, conegut per presentar-se vestit de Guàrdia Civil a la Casa de la República de Waterloo.D'altra banda, Vizern comparteix GDR amb altres personatges coneguts del món ultra com Raúl Macià -s'ha manifestat, per exemple, amb els ultres de 'Democracia Nacional'-, que va ser empresonat per incomplir el tercer grau per un delicte de robatoris i tràfic de drogues i que l'unionisme més radical ha volgut presentar com a pres polític relacionant la seva estada a presó amb el fet que s'enfilés al balcó de l'Ajuntament de Balsareny per col·locar una bandera espanyola.També destaca un altre membre del GDR, Jordi Cervantes, que va ser identificat per excursionistes del Collbaix com l'ultra que els va increpar i amenaçar per portar una estelada en un vídeo que va acabar fent-se viral a la xarxa. Però, el que sense cap mena de dubte va donar més protagonisme a Cervantes va ser la seva denúncia pública perquè, suposadament, havien cremat una bandera espanyola que penjava del seu balcó. Tant la premsa espanyola -la seva parella va parlar per programes com 'Espejo Público'- com els partits unionistes -l'aleshores president del Gobierno, Mariano Rajoy, el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, i el dirigent de Ciudadanos, Albert Rivera, van trucar-los directament- van fer una campanya pública en favor seu sense importar-los que la parella (membres de VOX) sigui coneguda al Bages per les seves relacions amb la ultradreta del Bages. Cristina Arias, la parella de Cervantes, forma part -de fet- de l'organització feixista 'Hermanos Cruzados'.