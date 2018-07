Ressorgeix el cas del màster de Cifuentes: ''Si no enviábamos el acta, nos mataba''

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 17:00 h

La professora que va falsificar signatures denuncia pressions per part de la universitat i l'assessora de la Comunitat de Madrid

Redacció | "L'assessora ens va dir que si no enviàvem l'acta, Cifuentes ens matava". Són les pressions que ha denunciat la professora que hauria falsificat les signatures de l'acta del màster de Cifuentes, Cecilia Rosado, durant la seva declaració davant el jutge i que publica aquest dimecres eldiario.es.

La professora, imputada en la investigació, reconeix en la seva declaració que va falsificar les signatures de les seves companyes en l'acta del Treball de Final de Màster (TFM) i detalla les pressions que va rebre per part de l'assessora de la Comunitat de Madrid, Maite Feito, i el director del màster, Álvarez Conde.

Rosado explica que l'assessora i amiga de Cifuentes, li va dir que "si no enviàvem l'acta del treball de Cifuentes, ens mataria, no només a nosaltres, sinó al rector". Tanmateix, afirma que Feito va començar a "trucar-la sense parar tot el dia" per reclamar-li que "el màster havia d'aparèixer". Més endavant arriben les amenaces, segons la declaració de Rosado que recull el diari citat.

D'altra banda, la professora investigada detalla com el director del màster la va obligar a fer l'acta que Cifuentes va ensenyar hores més tard als mitjans de comunicació. "S'ha de fer sí o sí", explica que li va dir Conde. Tanmateix, assegura que va rebre pressions del rector de la URJC indirectament a través del director del màster.

