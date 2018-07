Un senador d'ERC deixa pels terres la 'Marca España' fent públiques les seves veritats

Última actualització Dijous, 5 de juliol de 2018 05:00 h

Han demanat el tancament de l'oficina de l'Alt Comissionat basant-se en un informe del Tribunal de Comptes

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Fa sis dies, ERC presentava una proposta a la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de relacions amb les Corts Generals espanyoles exigint el tancament de l'oficina de l'Alt Comissionat per a la Marca España, basant-se en un informe presentat recentment al Congrés per part del president del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda, en el qual es posen de manifest una sèrie d'escàndols en la regulació i funcionament de la institució.

Què fa exactament la Marca España? Explico una altra de les barbaritats que fan l’Estat espanyol pic.twitter.com/ZDc9PpnEat — Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell) 3 de juliol de 2018

Ja aleshores, el portaveu d'Esquerra Republicana a la Comissió Mixta, el senador Bernat Picornell, qualificava les conclusions de l'informe "de vergonya aliena" i posava de manifest possibles "interessos ocults" en la gestió de la Marca España. Una postura que ha reforçat amb una piulada a Twitter on titlla les funcions del Comissionat com "una altra de les barbaritats que fa l’Estat espanyol" i on repassa el document del Tribunal de Comptes."La Marca España no penja gairebé cap informació de les que exigeix la llei de transparència", ha escrit. També ha criticat que "no compta amb cap norma que reguli el seu funcionament", així com la manera com se seleccionen o es decideix quins drets i obligacions tenen els seus ambaixadors, entre els quals hi ha el Reial Madrid des del 2011. D'altra banda, segons Picornell, es tracta d'un "organisme superflu i sense objectiu", ja que les funcions que hauria de dur a terme són les que ja fa el Ministeri d’Afers Exteriors espanyol.Sobre la transparència de les seves activitats, a més, recorda el senador d'ERC que el mateix Tribunal de Comptes apunta a que les accions concretes que duu a terme són pràcticament impossibles de seguir i que l’opacitat econòmica de la Marca España -"no tenim números sobre què rep ni què gasta"- és gairebé total. Escriu Picornell que finança les seves activitats mitjançant acords econòmics amb grans empreses i que, segons el propi Tribunal, "els ingressos d’aquests acords no s’ajusten a la normativa d’ingressos de l’administració".Sobre aquestes empreses, el republicà critica que es tracti de companyies gens "transparents i modèliques" com la del magnat gallec Amancio Ortega, Inditex (relacionada amb escàndols d'explotació laboral en països subdesenvolupats) o Sacyr, dedicada a la construcció, gestió d'infraestructures i al sector immobiliari, i esquitxada per diversos casos de corrupció. "Empreses que paguen la festa i financen allò que calgui, entre ells els viatges de l’Alt Comissionat. Segur que són viatges austers, pinta!", ha dit Picornell, amb ironia.I és que també ha tingut paraules per l'Alt Comissionat de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, de qui destaca els possibles interessos que podria tenir amb la Marca España per la seva vinculació amb empreses com Iberia (on és president), Mercedes-Benz (president a España) i la mateixa Inditex (vicepresident no executiu i membre del Consell d’Administració), on hi té invertits -segons Picornell- gairebé mig milió d'euros en accions. "A banda, el seu pare estava vinculat a Franco i el va acompanyar a Hendaya a la trobada amb Hitler (diuen les cròniques que va seure al costat de Hitler durant el sopar)", li ha etzibat, a més, el senador republicà. "Jo diria que justament la Marca España mostra la veritable marca España: opacitat, tripijocs, grans empreses...", ha conclòs. A continuació, podeu veure el fil a Twitter de Picornell.