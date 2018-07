Les marxes a les presons de Lledoners i Puig de les Basses comptaran amb dos pesos pesants de l'independentisme

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 18:00 h

L'inici de l'acció serà a les 19h a la presó de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) i al centre de Puig de les Basses (Figueres)

Redacció | El president del Govern, Quim Torra, participarà a la marxa d'aquesta tarda (19h) fins a la presó de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), i el president del Parlament, Roger Torrent, assistirà a la marxa fins al centre de Puig de les Basses (Figueres) -a la mateixa hora-, que organitzen l'ANC, Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC). Així ho han informat fonts de la Presidència del Govern i del Parlament. Torrent visitarà abans (17:30 hores) Carme Forcadell i Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses. Els presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja han arribat al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, pocs minuts abans de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres. Al seu torn, Forcadell i Bassa han sortit d'Alcalá-Meco a primera hora d'aquest matí i s'espera que arribin a Figueres aquesta tarda.

Imatge de les persones concentrades a la rotonda d'accés de la presó del Puig de les Basses de Figueres

L'exvicepresident i l'exconseller d'Exteriors, que van ser destituïts pel 155, el president del grup parlamentari de JxCat i el president d'Òmnium han abandonat la presó de Brians II abans de la una del migdia després de fer el canvi de custòdia entre la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Els presos independentistes han viatjat amb dues furgonetes, una de color blanc i una altra de vermell, que anaven custodiades per vehicles de Mossos. Un cop a dins de Lledoners, els presos passaran la revisió mèdica i ingressaran al mòdul 2. La presó de Sant Joan de Vilatorrada és una de les més modernes de les que disposa el Departament de Justícia. Va inaugurar-se fa deu anys i actualment acull prop de 700 interns.

D'altra banda, el trasllat de Forcadell i Bassa serà d’un sol dia, amb una possible parada tècnica a Zuera, a Saragossa, i arribada a Figueres avui mateix. Van custodiades a un vehicle de la Guàrdia Civil on segons aquestes fonts hi podria viatjar també alguna altra presa. A Madrid només hi queden en aquests moments Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, que estan a la presó d'Estremera esperant l'inici del seu trasllat un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va donar aquest dimarts el seu vist i plau. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, aquest acostament no es produirà pas aquest dimecres. Els tres també tindran com a presó de destí la de Lledoners, on es trobaran amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart.

D'altra banda, Torra i Torrent han comparegut conjuntament a les portes del Parlament per reaccionar a l’arribada dels independentistes presos a centres penitenciaris de Catalunya. Amb una breu declaració i acompanyats per consellers i representants de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, els dos presidents han avisat que “no deixaran de treballar” fins aconseguir “la justícia plena i la llibertat completa” per als sobiranistes presos. “No ens conformarem amb menys”, ha etzibat Torrent, mentre Torra, a més, ha remarcat que l’apropament “no és cap gest polític ni forma part de cap negociació”.