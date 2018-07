El president d'Aragó equipara l'efemèride del dia de la Independència dels Estats Units amb el naixement de Manolete

El día 4 de julio acumula efemérides bien significativas. No solo es el Día de la Independencia de los EEUU (1775). Es el día en el que nacieron Manolete (1917) y Di Stéfano (1926), dos iconos de nuestro siglo XX pic.twitter.com/RFp6hXrRCz

El president d'Aragó, Javier Lambán, però, és un cas a part. En una piulada desconcertant ha volgut destacar que el 4 de juliol acumula efemèrides ben significatives: "No només és el dia de la independència dels Estats Units (1775). És el dia que van néixer Manolete (1917) i Di Stéfano (1926). Dues icones del nostre segle XX".

