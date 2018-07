La CUP força JxCat i ERC a reiterar els “objectius polítics” de la resolució del 9-N de 2015

Última actualització Dimecres, 4 de juliol de 2018 20:30 h

Els cupaires apunten que, després de “dures negociacions”, les dues formacions han acceptat els requisits dels anticapitalistes

ACN | JxCat, ERC i la CUP han acordat finalment que el Parlament reiteri els “objectius polítics” de la resolució del 9-N de 2015, tal com han confirmat fonts dels tres grups parlamentaris. Les formacions que presideixen Jordi Sànchez i Sergi Sabrià han acceptat així la referència a la declaració del 9-N que constava en el text original de la moció dels anticapitalistes, segons el text transaccionat que es votarà durant el ple d’aquest dijous a la tarda. D’altra banda, la moció transaccionada fixa -en la tercera esmena- un termini de sis mesos per tramitar el contingut de les lleis suspeses i anul·lades pel Tribunal Constitucional. És exactament el temps que demanava CatECP en la seva particular esmena. En el text original, la CUP marcava que el temps fos de 90 dies, i JxCat i ERC reclamaven a la seva esmena conjunta que fos durant tota la legislatura.

Des de la CUP apunten que, després de “dures negociacions”, JxCat i ERC han acceptat els requisits dels anticapitalistes. Tot i això, el text transaccionat també incorpora que la resolució del 9-N és conseqüència dels resultats del 27-S i que estan “legitimats” per l’1-O i el 21-D. També s’hi afegeix un paràgraf de l’esmena conjunta de JxCat i ERC que especifica que el Parlament ha expressat en múltiples ocasions la seva defensa al dret a decidir i l’autodeterminació, i que reitera el seu compromís a assolir els objectius polítics per vies “democràtiques i no violentes”. Val a dir, però, que l’esmena conjunta de JxCat i ERC apostava per la fórmula de vies “democràtiques i pacífiques”. Finalment, la transacció no incorpora la proposta de JxCat i ERC perquè el Parlament apel·li al “diàleg, l’entesa i la concòrdia” per negociar amb l’Estat amb l’objectiu de crear la República.

La segona esmena transaccionada incorpora quatre de les cinc lleis suspeses pel TC que JxCat i ERC volien afegir a la llista de la CUP -de 10 normatives. La CUP no havia proposat la recuperació d’aquestes cinc lleis perquè es van oposar a la seva aprovació en la cambra parlamentària. Es tracta de les normes del llibre sisè del Codi Civil català (2017), l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques (2017), les mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places (2017), i la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern (2018). La sisena llei, que no ha estat acceptada per la CUP, és la norma de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital (2014).

D’altra banda, i en la quarta esmena transaccionada, JxCat i ERC accepten recuperar el paràgraf on la CUP concreta que el Parlament insta el Govern a elaborar i presentar per a Ia seva tramitació en un termini de sis mesos els respectius projectes de llei per recuperar els “drets i llibertats” que afecten de forma directa a la millora de la qualitat de vida de les persones, contingudes en els articles anul·lats pel TC després del 27-S. La moció original de la CUP fixava que el termini fos de 90 dies. JxCat i ERC proposaven, en les seves esmenes conjuntes, suprimir aquest paràgraf per reiteració del tercer punt de la moció.

En una roda de premsa d’aquest dimarts al Parlament, el diputat de la CUP Vidal Aragonès va assegurar que els anticapitalistes rebutjarien l'esmena conjunta de JxCat i ERC que elimina la referència a la resolució del 9-N a la seva moció. Aragonès va recordar que el 7 d'abril del 2016 ja es va aprovar una moció que reiterava els objectius de la declaració del 9-N i que, per la CUP, el que aleshores era "vàlid" també ho és ara. D'altra banda, Vidal ja va ançar que estaven oberts a negociar amb JxCat i ERC, així com amb CatECP, sobre els terminis perquè el Govern presenti el pla d'execució per recuperar les lleis suspeses i anul·lades pel TC.