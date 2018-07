Els barons del PP constaten la farsa de les primàries per escollir el president del partit

Última actualització Dijous, 5 de juliol de 2018 10:20 h

Avui comencen les votacions per escollir el substitut de Rajoy

Redacció | Per primera vegada en la seva història el Partit Popular escollirà el president del partit mitjançant primàries. Una elecció en doble volta que comença avui amb tres figures destacades, Santamaría, Cospedal i Casado i acabarà el 20 i 21 de juliols amb el Congrès on els compromissaris tindran l'última paraula.

No és un secret que al PP les urnes provoquen reaccions al·lèrgiques, sobretot si aquestes són catalanes, i aquestes primàries no en són una excepció. El fet que per primera vegada el partit no aposti per escollir a dit el seu líder ha posat en estat d'alerta els barons populars que demanen que hi hagi una candidatura única als dos candidats que tinguin més suport.

La finalitat d'aquest posicionament és molt clar, volen que el Congrés del 20 i 21 de juliol sigui el mateix que anar al notari. Presentar un document amb l'única candidatura que es presenta i ser aprovada per unanimitat. Una via de seguir controlant el partit sense que hi hagi cap canvi substancial que pugui qüestionar la línia política d'una formació que des de l'aparició de Ciutadans s'intenta reinventar de la manera més matussera.