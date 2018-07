La brillant rèplica d'Artadi que deixa en evidència el relat contra TV3 del PPC

Finalment, la consellera ha replicat que el problema és la "impunitat" que té el feixisme als carrers, i no TV3. La també portaveu del Govern ha citat diversos exemples d'agressions a ciutadans independentistes.

En el seu torn de resposta, la portaveu del govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha deixat en evidència Levy i ha fet una repassada de la gestió dels mitjans públics allà on han manat els populars.

La diputada del PP, Andre Levy, ha insinuat que els treballadors de TV3 "pensen el mateix" que el govern i ha acusat la televisió pública catalana d'agitar la "tensió social" a Catalunya. No pensen en una televisió "neutral ni objectiva", ha denunciat Levy.

Redacció | L'ofensiva del PPC contra els mitjans públics catalans no cessa. Aquest dijous al matí el partit de Xavier García Albiol ha tornat a denunciar al Parlament que TV3 s'ha convertit en una televisió feta pel públic independentista.

