Torra sobre l'intent de Borrell de silenciar Catalunya al món: ''L'article 155 fa amics per sempre''

Creu que "no hi ha res més igual a un ministre d'Exteriors del PP que un ministre d'Exteriors del PSOE"

Redacció | El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat aquest dijous que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, hagi donat instruccions perquè actuïn com l'ambaixador espanyol a Washington, Pedro Morenés, que la setmana passada va protagonitzar un incident amb el mateix Torra a l'Smithsonian Folklife Festival.

"L'article 155 fa amics per sempre. No hi ha res més igual a un Ministre d'Exteriors del PP que un Ministre d'Exteriors del PSOE", ha escrit el president de la Generalitat en una piulada a Twitter.

Segons Borrell, Morenés "va fer el que havia de fer i va dir el que havia de dir" perquè "és el comportament normal que s'espera d'un ambaixador".

La recepció oficial a Washington que l'organització oferia a les delegacions de Catalunya i Armènia la setmana passada amb motiu de l'Smithsonian Folklife Festival va acabar amb els discursos de contingut enfrontat del president de la Generalitat i l'ambaixador espanyol als EUA. La delegació catalana d'artistes convidats va haver d'abandonar l'acte en ple pel discurs ofensiu del diplomàtic espanyol.

A la sortida, el president va denunciar que Morenés havia fet un discurs "ofensiu" per a ell i "per al país" per haver-lo "titllat de mentider i posat en qüestió l'existència de presos polítics". I és que Torra havia dedicat part de la seva intervenció a parlar, justament, de la situació dels independentistes que estan a la presó o a l'estranger.

