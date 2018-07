Nou moviment desesperat de Cs per desprestigiar l'independentisme a Europa

Exposició '55 urnes per la llibertat' a l'església Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, a Brussel·les

En concret, Giménez Barbat i Nart retreuen al degà que "posicioni políticament" el centre acollint l'exposició, que consideren "separatista", i l'acusen de defensar "les accions d'aquells que van decidir contravenir l'Estat de dret d'un país sobirà de la Unió Europea".



En la missiva relaten que la mostra "no només descriu els fets d'una manera parcial sinó que també defensa l'acció d'un govern que ha violat la constitució espanyola". A més, Giménez Barbat i Nart insisteixen en el text enviat a Castiau que Espanya és "una democràcia consolidada" i un estat que defensa "els drets i les llibertats de tots els seus ciutadans".



També lamenten que el responsable de l'església situada al centre de Brussel·les no mostri "la menor empatia i solidaritat cap a més de la meitat dels ciutadans catalans que han patit les conseqüències" del moviment independentista.



L'exposició '55 urnes per la llibertat' va obrir-se al públic per primer cop a Brussel·les el 15 de juny en el marc del mes català a la capital belga i hi estarà fins al 15 de juliol. En la inauguració es va comptar amb la presència dels exconsellers Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret i Oriol Sànchez, fill de l'expresident de l'ANC empresonat Jordi Sànchez.