Ecologistes i veïns acusen Colau de donar ''gat per llebre'' amb l'elèctrica pública

Critiquen que usa "energia negra" d'incineradora

Redacció | Entitats ecologistes, veïnals i socials han acusat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'"enganyar" amb la nova elèctrica pública perquè usa "energia" negra de la incineradora i lamenten que no es potenciïn les energies veritablement renovables.

Les entitats han criticat aquest dijous durament l'Ajuntament de Barcelona per suposadament incomplir el seu compromís de tendir al residu zero i reduir l'activitat de la planta incineradora de Tersa a Sant Adrià del Besòs, a més d'"enganyar" amb la nova empresa pública Barcelona Energia, que s'alimenta bàsicament d'aquesta incineradora i no pas d'energia verda.

En un manifest titulat 'Gat per llebre' , una trentena d'entitats de Barcelona, l'àrea metropolitana i tot Catalunya s'han oposat al fet que l'empresa elèctrica pública de la ciutat s'alimenti en més d'un 98% de l'energia produïda pels residus cremats amb gas natural a la incineradora del Besòs.

"Es tracta d'una enganyifa contrària als objectius expressats al mateix programa electoral de Barcelona en Comú", lamenten les entitats en el manifest, on "s'oposen totalment a què l'electricitat generada a la incineradora de Barcelona sigui comercialitzada per l'Ajuntament de Barcelona com si fos energia renovable".

Segons informen Ecologistes de Catalunya en el seu web, "el programa electoral de Barcelona en Comú afirma que a final de legislatura Barcelona no aportarà residus a la incineradora, però ara fa tot el contrari: alimentar amb residus els forns de la incineradora malgrat que ocasioni un perill per a la salut, la pau i la seguretat de les barcelonines i barcelonins".

Per això, hi ha convocada aquest dijous a la tarda una manifestació a les 19h a Plaça Llevant.

