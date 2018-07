[Vídeo] Una consellera del PP a Barcelona sobre el cop d'Estat feixista: ''La historia se puede volver a repetir, estad preparados''

No hi ha cap vot

"El seu esforç, juntament amb el d'altres grups, volent canviar la història, posant sobre el paper aquells fets que van resultar-vos dolorosos i oblidant-se dels fets del mateix signe ocasionats pels que van lluitar des de la seva ideologia". Així ha iniciat la seva intervanció Santana per anunciar el vot contrari del seu partit a la proposta.

"El nostre grup és contrari a aquesta proposta i per tant el meu vot és no. I tal com ha llegit el senyor Ivan, si tots ens llegim la història, seria també interessant saber què va passar en aquelles dates i a mi no m'interessa. Estar recordant sempre el passat quan el millor és estar al present i el que estem aconseguint". "No ho entenc, no m'entra", ha afegit.

En el seu torn, Iván Altimira, regidor d'ERC, li ha criticat aquestes paraules amb la frase: "Un poble que oblida la seva història, està condemnat a repetir-la". És llavors quan Santana ha decidit respondre amb un to amenaçador: "Tal com està el panorama i tot el que s'està veient, és veritat que la història es pot tornar a repetir. I la veritat, a la meva edat, no sé si ho veuré, però vosaltres, joves, estigueu preparats per si de cas".