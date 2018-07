La reivindicació per la llibertat dels presos polítics arriba al Vaticà

Última actualització Dijous, 5 de juliol de 2018 17:00 h

El diputat d'ERC al Congrés, Joan Capdevila, ha enviat una carta al Papa Francesc

Redacció| El diputat d'ERC al Congrés, Joan Capdevila, ha enviat una carta al Papa Francesc per tal que s'uneixi a la reivindicació per la llibertat dels presos polítics catalans basant-se en el fet que "tant els que són catòlics com els que no ho són, han adoptat, com tot el nostre procés independentista, una actitud evangèlica: la de la no violència". La missiva, publicada a 'La Vanguardia', recorda les paraules del líder religiós sobre la presó preventiva el 2014, quan la va titllar de "pena il·lícita oculta, més enllà d'un vernís de legalitat" dient que encara és pitjor "quan de forma abusiva procura un avançament de la pena, prèvia a la condemna, o com a mesura que s’aplica davant la sospita més o menys fonamentada d’un delicte comès".

Capdevila li ha recordat al Papa Francesc que a Catalunya "estem patint un greu problema: el d’uns presos polítics per defensar pacíficament el dret d’autodeterminació, que la doctrina social de l’Església proclama, sense haver estat condemnats, sinó amb una presó preventiva agreujada amb una sèrie de mesures vexatòries". I és que, segons les paraules del cap d'Estat del Vaticà, la presó preventiva "contribueix al deteriorament encara més gran de les condicions de detenció, situacions que la construcció de noves presons no aconsegueix resoldre" i per això ell mateix va demanar el 2014 que "s'afronti amb la deguda cautela, des del moment que es corre el risc de crear un altre problema tan greu com el primer, si no pitjor: el dels reclosos sense judici, condemnats sense que es respectin les normes del procés".En aquest sentit, Capdevila s'ha dirigit a ell per assenyalar "la greu situació de vulneració de drets humans que diferents organismes governatius i judicials de l’Estat espanyol estan cometent des del passat 1 d’octubre a Catalunya". També destaca que es tracta d'una situació que ja ha estat denunciada per ONGs tan reconegudes com Amnistia Internacional, Human Rights Watch o la Federació Internacional de l’Acció dels Cristians contra la Tortura. "Demano de Vostra Santedat una paraula de reconeixement i d’encoratjament per als nostres presos i per a tots els catalans que segueixen la via evangèlica de la no violència, així com de condemna de les maniobres pseudojurídiques i les violències policíaques que el nostre poble pateix, i que, si-us-plau, en aquest sentit orienteu els nostres pastors i els d’Espanya", conclou la carta de Capdevila.