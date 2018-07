[Vídeo] Torrent para els peus a les faltes de respecte de Ciudadanos al Parlament

Torrent para els peus a les faltes de respecte de Ciudadanos al Parlament pic.twitter.com/a5yOEoVrq3 — directevideos (@directevideos) 5 de juliol de 2018

Torrent i Espejo-Saavedra s'han solapat en les rèpliques: "Si em deixa parlar", ha demanat el president. "Tranquils, tranquils", ha afegit el vicepresident. "Qui ordena el ple i demana tranquil·litat soc jo vicepresident", li ha recriminat Torrent. "Sobretot si ho fa bé", ha etzibat Espejo-Saavdera. "No entraré a considerar ni a debatre amb vostè perquè em sembla absolutament irrespectuós el que acaba de fer, i de falta d'educació", ha sentenciat el president del Parlament. Espejo-Saavedra li ha respost que és "irrespectuós per als diputats que han demanat que compleixi el reglament".El també diputat de Cs ha aprofitat la intervenció per demanar "respecte" al conseller d'Exteriors, Ernest Maragall. "No es posi nerviós, no ens exaltem", li ha demanat Torrent. "Digui-li al conseller, que m'estava cridant", ha insistit Espejo-Saavedra. "Li hauré de retirar la paraula o cridar-lo a l'ordre; no vull fer ni una cosa ni l'altra", ha advertit Torrent. "Faci el que vulgui, ja està incompliment el reglament", li ha etzibat el vicepresident. Torrent ha tancat la polèmica en afirmar que la competència per convocar la Mesa recau en la presidència de la cambra, i que ja ha declinat la petició per escrit dels grups parlamentaris.També han protagonitzat una enganxada al ple (aquest matí) la diputada del PPC Andrea Levy i la consellera de Presidència, Elsa Artadi. Levy ha acusat TV3 d'agitar la "tensió social" a Catalunya en una interpel·lació a Artadi, dient que les productores de TV3 no pensen en una televisió "neutral ni objectiva", sinó que sigui un instrument "d'agitació". A això, Artadi ha replicat que el problema és la "impunitat" que té el feixisme als carrers, i no TV3. La també portaveu del Govern ha citat diversos exemples d'agressions a ciutadans independentistes. Finalment, Levy ha insinuat que tots els treballadors de TV3 pensen "el mateix" que el Govern.