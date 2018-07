Un regidor del PP diu que ''era necessari passar pel purgatori'' i espera ''una travessia pel desert ben merescuda''

Última actualització Divendres, 6 de juliol de 2018 05:00 h

Escriu un article crític amb el partit

Redacció| “El PP pa casa”. Així ha titulat el regidor del PP a Sant Boi de Llobregat, Rafael Cañedo, el seu article al darrer butlletí municipal de l'Ajuntament de la ciutat, 'Viure Sant Boi'. Al text, es mostra molt crític amb el partit i apunta que "era necessari passar pel purgatori''. Segons ell, la situació del PP “no era sostenible per més temps” i "ara no hi ha més remei que recórrer una llarga travessia pel desert ben merescuda”.

El regidor creu que “la corrupció, l'abandonament des de fa molts anys dels nostres principis i valors com a partit, la manca de suport a col·lectius com la família, les víctimes contra el terrorisme, els emprenedors i autònoms, els augments d'impostos i retallades, així com la falta d'una defensa contundent de la idea d'Espanya i d'adoptar mesures sense complexos davant del nacionalisme i el separatisme excloent i xenòfob, que és un càncer, han portat a la decepció de la ciutadania, que difícilment tornaran a confiar en el Partit Popular en molts anys”.



A més, apunta que el Congrés Extraordinari no millorarà el desastre en el qual es troba immers el partit: “Es presenten els que han estat partícips com a govern o com a Partit donant suport al govern i, per tant, responsables de tot. Un veritable canvi només serà possible amb un canvi profund de persones, d'idees, de projecte, de recuperar els nostres valors i principis”, conclou.