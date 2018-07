L'exseleccionador espanyol de bàsquet que va carregar contra Guardiola per criticar el 155, nou fitxatge de C's

He decidido dar un paso adelante y presentarme a las primarias de Ciudadanos por Málaga para las próximas elecciones andaluzas. Si la ejecutiva y los afiliados me apoyan, estaré encantado de trabajar en equipo para un cambio en Andalucía.

Escuchar hablar a Guardiola de democracia y del "pueblo",es como escuchar hablar a Falete de la dieta mediterránea.Y que me disculpe Falete. — Javier Imbroda (@javierimbroda) 22 d’octubre de 2017

L'exseleccionador espanyol és recordat a Catalunya per carregar fa uns mesos contra l'entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, per haver criticat ell l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. "La veu del poble és més forta que qualsevol llei", va dir Guardiola; a la qual cosa Imbroda va respondre amb un tuit que afirmava que "escoltar parlar Guardiola de democràcia i del poble és com escoltar parlar Falete de dieta mediterrània. I que em disculpi Falete".