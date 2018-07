Els pares i mares d'Altsasu agraeixen ''les mostres d'afecte i solidaritat constants'' de la ciutadania catalana

Un gest que els pares i mares d'Altsasu han agraït afirmant que han pogut constatar "gran interès i empatia" per part del Govern català; de la mateixa que -han dit- "estem percebent per part de la ciutadania catalana, on les mostres d'afecte i solidaritat estan sent constants". "El nexe d'unió més enllà de les diferències que cada situació pugui mostrar, per a qui està per la defensa dels drets humans, la demanda de justícia, llibertat i en el seu procés, l'acostament a la presó més propera al domicili familiar, és un fet indiscutible", han dit, en referència a les similituds entre la situació dels joves amb la dels presos polítics catalans.Isabel Pozueta, la mare d'un dels joves ha lamentat, a més, la situació "injusta" dels joves condemnats a penes "desproporcionades", alguns dels quals porten prop de dos anys en presó preventiva. Pozueta ha explicat que han intentat parlar amb tots els partits, però el PP i UPN s'hi han negat. Amb tot, ha agraït la solidaritat i el suport dels governs basc i navarrès, així com les reunions amb grups del Congrés, a Brussel·les i a Estrasburg.