La premsa destaca la pugna final entre Santamaría i Casado per liderar el PP

Redacció | Unanimitat en les portades de la premsa d'aquest divendres. Els rotatius recullen els resultats de les primàries del PP. Soraya Sáez de Santamaría s'ha imposat finalment a Pablo Casado a la primera volta on ha obtingut 21.513 vots (36,95%), 1.546 més que el seu perseguidor immediat, que n'ha obtingut 10.967 (34,30%). María Dolores de Cospedal ha quedat relegada a la tercera posició amb 15.090 vots (26%) i queda fora del duel final.

"Santamaría i Casado, el duel final per manar", titula El Periódico que assegura que Feijóo i altres barons demanen "una candidatura única" per evitar el xoc entre els dos classificats.La Vanguardia també recull que "Santamaría i Casado es jugaran el lideratge del PP" i es fixa en el fracàs de Cospedal que passa de "liderar el partit a quedar-se fora".Per la seva banda, La Razón titula "Santamaría Vs Casado" mentre l'ABC assenyala que "Santamaría y Casado se disputaran la presidencia del PP en la segunda vuelta".En la mateixa línia es manifesta El Mundo que, des d'un punt més estratègic, assegura que "Santamaría gana pero Casado busca aliarse ya con Cospedal".Per últim El País també recull el resultat de les primeres primàries que celebra el PP però destaca que "Las empresas que fomenten la igualdad pagaran menos impuestos".