La xarxa no passa per alt les urnes de cartó del PP

Recorda quan el partit feia befa de les del 9-N

Redacció | Els gairebé 60.000 militants que van votar aquest dijous en les primeres primàries que celebra el PP per escollir el successor de Rajoy al capdavant del partit, ho han fet en urnes de cartó. Un material que va ser molt criticat pels populars en la consulta del 9-N a Catalunya.

La xarxa no oblida i diversos usuaris han recordat la befa que feia el PP amb les urnes a Catalunya, tant en les del 9-N, que també eren de cartó, com les de l'1-O, de plàstic.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, tampoc ha passat per alt on van introduir el sobre els militants populars i ha fet aquesta piulada a Twitter:

Ahir els militants del PP varen celebrar les seves primàries votant en unes urnes de cartró. Res a dir. Ah si, sempre has de ser emmascarat per una paella bruta #Seguim pic.twitter.com/6ET5F25ZGX — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 6 de juliol de 2018

La mateixa Sáenz de Santamaría va dir que "no s'havia fixat" en les urnes. "M'han semblat molt senzilles. Com aquest partit", ha reblat en ser preguntada per Ana Pastor.





Això d'avui són unes votacions sense les més mínimes garanties democràtiques. Si fins i tot els de les meses són tots del PP!

I les urnes de cartró? S'ha vist clarament que arribaven ja plenes als llocs de votació, que són també seus del partit.

Quin escàndol. — Pere Tubert Juhé, PhD (@drtubert) 5 de juliol de 2018

El PP vota en les primaries amb urnes de cartró ... tenen memòria de peix. — Carles Arquimbau (@CArquimbau) 6 de juliol de 2018

Què em dieu? Que Soraya i els del PP han votat en urnes de cartró? — Frederic Rep.Cat (@fredijosal) 6 de juliol de 2018



Les urnes dels xinos que utilitzávem al 1-O tenien bastant més prestigi que les de cartró que useu al PP. Pobrets, la pasta que robeu no deu ser suficient. — MΔRC FDEZ (@markk_fb) 5 de juliol de 2018

Aquests del PP no feien "conyeta" amb les urnes del 9-N i les "xines" del 1-O, per a les seves primàries una capsa de sabates potser seria millor que aquesta que fa servir el sr. Garcia, o es que la seva dona no li ha deixat el cubell de la roba bruta. — Andaló (@cal_andal) 5 de juliol de 2018

el PP s'enreien de nosaltres quan vam presentar les urnes de l'1-O, mentres ells avui voten en les seves primàries en urnes de cartró totalment opaques.



Aquella lògica amb olor a ranci. #PPrimarias #PPcorrupcion pic.twitter.com/egY4hXj07R — Gandhi Crush (@gandhi_crush) 5 de juliol de 2018 La xarxa ha aprofitat l'ocasió per fer mofa també de les urnes de cartó del PP i recordar allò del "cubell de la roba bruta" i les "urnes dels xinos".

