Acusen l'Estat d'incomplir la Carta europea de les llengües minoritàries

Última actualització Divendres, 6 de juliol de 2018 11:00 h

Ho fan els governs català, valencià i balear, que treballen per impulsar la col·laboració en política lingüística

Redacció/ACN | Els directors generals de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa; de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, i del Govern de les Illes Balears, Marta Fuxà, han subratllat aquest dijous els incompliments més rellevants de l'Estat pel que fa a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, principalment en el món de la justícia, l'educació i els mitjans de comunicació.

Ho han fet en el marc d'una reunió al Departament de Cultura, a Barcelona, que dona continuïtat a les que s'han celebrat els darrers dos anys a diferents punts dels tres àmbits per refermar la col·laboració entre els tres governs en matèria de política lingüística.



A la reunió s'ha preparat la trobada prevista amb els experts del Consell d'Europa i s'han tractat projectes compartits en el marc de la commemoració de l'Any Fabra. Tanmateix, s'ha debatut sobre àmbits com la interpretació i traducció jurades, l'ús de la toponímia oficial en plataformes digitals, com garantir els drets lingüístics o l'avaluació dels coneixements de llengua.

Els tres directors generals tenen previst participar aquest divendres a la VI Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, a l'Ateneu Barcelonès, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.

