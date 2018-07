La nova fiscal general constata (sense voler) la manca d'independència judicial a l'Estat

Tanmateix, Segarra afirma, segons recull El Independiente, que treballarà per la "modernització" de la institució de forma que "s'apropi més als ciutadans". Concretament, fa referència a la possibilitat d'adaptar "les estructures i mètodes de gestió" als nous temps i "imprimir a la seva activitat un enfocament de gènere".

Segarra insisteix, al llarg de la missiva, en el seu compromís per dirigir la institució des de la "més radical independència" i guiant-se exclusivament pels principis de "legalitat i imparcialitat". Unes declaracions que deixen en evidència que actualment el sistema judicial espanyol no compleix aquests paràmetres.

