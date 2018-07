Les entitats sobiranistes presenten una diada històrica que clami fer efectiu el mandat de l'1-O

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

6 de juliol de 2018, 13.20 h





FEIXISTETS FRANQUISTES EPPANYOLS:





QUANT DE TEMPS FA QUE US VENIM DIENT QUE HI PERDREU PLA MÉS QUE NO PAS HI GUANYAREU, RETINGUENT IL.LEGALMENT I AMB ARGÚCIES TRAÏDORES CATALUNYA A LA VOSTRA . . . M E R D A . . . D'ESTAT FRACASSAT?





NO HO VEIEU, CRETINS OBTUSOS I NECIS, QUE ELS MERCATS INTERNACIONALS ES MOUEN, ENTRE ALTRES FACTORS, PER LA IMATGE DE SOLVÈNCIA O D'INCOMPETÈNCIA QUE DESPRENEN ELS ESTATS?





Au, teradets, seguiu fent-vos els savis, que els vostres nets i besnets ES CAGARAN