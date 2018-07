Iceta avisa els independentistes que s'oblidin del referèndum

Última actualització Divendres, 6 de juliol de 2018 14:30 h

Assegura que ''no hi haurà acord'' sobre un referèndum d'autodeterminació en la reunió Torra-Sánchez

Redacció/ACN | El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha volgut deixar clar que "no hi haurà un acord sobre un referèndum d'autodeterminació" en la reunió de dilluns que ve entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

En una entrevista a Ràdio 4, ha advertit que sembla difícil que hi hagi acords concrets si Torra centra la trobada en aquesta qüestió. Tot i així, Iceta ha considerat una "bona notícia" que el president de la Generalitat ja parli d'una segona reunió amb Sánchez després de l'estiu al Palau de la Generalitat. "Estaria molt bé que hi hagués continuïtat i s'estableixi un mínim de confiança encara que les posicions siguin distants", ha afegit.



D'altra banda, ha criticat que el Parlament aprovés aquest dijous dues mocions "contradictòries". Una del PSC en favor del diàleg i una segona amb el suport dels partits independentistes que "recupera una via fracassada".



Iceta ha defensat que en la reunió de dilluns s'ha de poder parlar de tot, per tant, també de l'autodeterminació però també ha avisat que s'ha de tenir plena consciència que "amb alguns temes hi ha possibilitat d'aproximació i amb altres no". I ha esperat que no hi hagi un "entestament" només amb un referèndum d'independència. El líder del PSC espera, doncs, que en la reunió s'abordin qüestions concretes.

