Pamplona es vesteix contra les agressions sexistes en un San Fermín marcat per la sentència de La Manada

A la vista, els funcionaris de renovació del DNI de Sevilla van confirmar que el condemnat va intentar treure's el passaport, i no pas consultar quan li caducava, que és el que assegura la defensa.

L'inici de les festes coincideix amb la decisió del jutge de deixar en llibertat provisional Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil de La Manada, condemnat per agressió sexual, que va intentar renovar-se el passaport. L'Audiència de Navarra decidirà aquesta setmana o la que ve sobre la seva situació.

Segons informa Rac 1, l'Ajuntament també ha editat 22.000 guies en basc, castellà, anglès i francès en què s'explica com detectar agressions sexistes i ha habilitat un punt d'informació durant totes les festes a la Plaza del Castillo.

Pamplona libre de agresiones sexistas Eraso sexistarik gabe, Iruña aske Pamplona: Free from sexual harassment Pampelune: Ville libre d’agressions sexistes #PamplonaLibre #IruñeaAske pic.twitter.com/GmTYMKnMvV

De fet, per evitar que es repeteixin casos d'agressions sexuals, l'Ajuntament de Pamplona ha creat una aplicació mòbil que permet geolocalitzar possibles víctimes.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal