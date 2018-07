Els socialistes ja preparen el bloqueig del nou Estatut del País Basc

Urkullo, ha considerat, en una entrevista a 'Onda Vasca' i que recull 'El Correo', que la secretària general del PSE, Idoia Mendia, ha "apujat el to" amb les seves afirmacions contra la proposta.

Aquest dijous, els socialistes van registrar un vot particular al preàmbul i al títol preliminar de la proposta del nou Estatut perquè consideren que el text sobrepassa la legalitat. De fet, Mendia va assegurar que el text podria anar en contra de "la pluralitat basca" i va remarcar que la prioritat del PSE seria la de preservar la política basca com "un lloc on té cabuda tothom".

En aquest sentit, Urkullo li ha recordat a Mendia que a la coalició de govern entre els dos partits hi ha "l'exercici lliure de cada una de les formacions" de presentar les iniciatives al Parlament Basc.

Tot i això, el lehendakari ha traslladat un missatge de "tranquil·litat" perquè ha assegurat que "encara queda molt temps per arribar a un consens" i ha remarcat que la seva "predisposició és la d'ampliar consensos i acords".