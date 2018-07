El PSOE s'emmiralla amb Rajoy en el cas català

Última actualització Divendres, 6 de juliol de 2018 16:30 h

Impugnarà al TC la moció del Parlament que ratifica els objectius polítics del 9-N

Redacció | La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha anunciat aquest divendres que el seu executiu impugnarà al Tribunal Constitucional la moció del Parlament de Catalunya aprovada aquest dijous amb els vots de JxCat, ERC i la CUP per ratificar els objectius polítics del 9-N.

Pla mig de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez donant-se la mà després de la votació de la moció de censura aquest 1 de juny del 2018 © ACN Comparteix Tweet

Segons Celaá, l’executiu de Pedro Sánchez ja ha demanat un dictamen al Consell d’Estat per interposar aquest recurs. Ho farà "en defensa de la Constitució espanyola i de l’Estatut de Catalunya".



L’anunci arriba 72 hores abans de la reunió que el president espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà amb el de la Generalitat, Quim Torra, malgrat que l’executiu espanyol sosté que no ha d’influir en l’èxit de la trobada perquè el recurs segueix un itinerari “jurídic” i “la via política va per un altre”.



Mitjançant aquesta moció, el Parlament reitera els objectius polítics de la resolució del 9-N de 2015, com a conseqüència dels resultats del 27-S, legitimats per l'1-O i el 21-D. La resolució va ser suspesa pel TC i els lletrats del Parlament de Catalunya van advertir que calia "no tramitar la moció".

El plenari va aprovar la moció de la CUP-CC amb les transaccions de les esmenes de JxCat i ERC, que també insten el Govern a recuperar les lleis suspeses i anul·lades pel TC.

