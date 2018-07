L'Estat calcula que Puigdemont pot ser extraditat en un termini de sis mesos

Última actualització Divendres, 6 de juliol de 2018 19:30 h

El Tribunal de Schleswig Holstein encara està pendent de prendre una decisió

Redacció| Tot i els reversos que la justícia europea ha donat en aquests últims temps a l'espanyola, el Gobierno no ha perdut l'esperança que Alemanya extradeixi el president exiliat Carles Puigdemont. Això si, diuen que si això acaba succeint no serà "abans de sis mesos" per la mateixa complexitat processal del cas i perquè esperen que es produeixin recursos. "Si concedeixen l'extradició recorrerà la defensa i, si no, nosaltres", diuen diverses fonts de l'Executiu socialista consultades per 'Vozpopuli'.

L'Ordre Europea de Detenció estableix un termini màxim per a la resolució del procediment de 90 dies des del moment de la detenció, que en aquest cas va vèncer el 24 de juny. Però l'estudi d'aquesta documentació suplementària ha portat els tres jutges alemanys a prorrogar abans de decidir si estimen la petició de la Fiscalia Alemanya -que actua sota les ordres de l'espanyola i que demana l'extradició de Puigdemont per rebel·lió i alteració de l'ordre públic- que revoqui el seu rebuig a l'extradició.

Tot i que el Tribunal de Schleswig Holstein s'havia imposat (des del passat 1 de juny) un mes de termini per prendre la decisió sobre el destí de Puigdemont després de la seva negativa inicial a l'extradició; els tres magistrats, Martín Probst, Matthias Hohmann i Matthias Schieman, han necessitat més temps degut a la gran quantitat de documentació que han rebut tant del magistrat instructor del Tribunal Suprem espanyol, Pablo Llarena (els va remetre -només a dos dies que s'acabés el termini, el 29 de juny) la seva confirmació de processament contra el president, on explicitava que "la decisió de buscar, detenir i fer ingressar a presó" Puigdemont continuava "executiva i vigent") com de la defensa de Puigdemont.