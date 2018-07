Bassa i Forcadell traslladen a Torra que ''no són moneda de canvi de cap negociació''

TABARNIA IS NOT CATALONIA AND ALBERT BOADELLA IS TABARNIA´S PRESIDENT QUERIDOS NAZIS: PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE LLEDONERS QUERIDOS NAZIS: PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE LLEDONERS

6 de juliol de 2018, 22.34 h

QUERIDOS NAZIS,



CONSEJOS PARA QUE PASEIS UN VERANO REPUBLICANO



DESCANSAR MUCHO, REPONER FUERZA PARA LA MARATON DE MANIS Y CHARLOTADAS DE SETIEMBRE Y OCTUBRE.



PEGAR EN LA NEVERA UN CARTELITO QUE DIGA :"SOM REPUBLICA I NO TANS SOL DE 8 SEGONS".



CUANDO ESTEIS EN EL CHIRINGUITO O EN LA TUMBONA ACORDAOS DE LOS GOLPISTAS PRESOS.



Y SOBRE TODO, SOBRE TODO, NO DEJEIS DE TOMAR LA DOSIS DIARIA DE VALIUM Y FORTASEC,, EL SYNERA LA DEJO DE TOMAR Y AUN NO HA SUPERADO SU SOBREDOSIS DE DICTAMENES FALSOS DE... Llegir més