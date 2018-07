Una famosa actriu nord-americana fa enrabiar l'unionisme compartint a la xarxa un cartell d'Òmniun

Un gest que ha despertat la ràbia unionista a la xarxa, on diversos usuaris han cerragat contra ella. "Sento dir-li que donar suport a aquesta causa és com donar suport a la independència de l'Estat de Califòrnia. Els deu presos que van resultar del procés, van desobeir la Constitució", diu un dels comentaris. I, un altre, afegeix: "Encara és pitjor: vostè té una Constitució federal que inclou una forma legal de marxar-ne. Espanya, per raons històriques i econòmiques, no".



Altres comentaris són directament insults cap a l'actriu, mentre que alguns catalans han sortit en la seva defensa.