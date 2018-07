Torra replica a la Moncloa que el dret internacional no prohibeix les declaracions d'independència

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

PERÒ, MOLT PEL CIM DEL QUE EXPLICA EL COMENTARI #1, . . .







EL DRET MÉS IMPORTANT DE TOTS, ÉS A DIR EL







D R E T . . . N A T U R A L





ENS DIU QUE ELS POBLES PODEN ESCOLLIR A QUIN ESTAT PERTÀNYER





I, A MÉS A MÉS,







QUE TOTS ELS POBLES TENEN DRET A . . .







UN ESTAT ON LA SEVA LLENGUA SIGUI OFICIAL NO NOMÉS UN UNA PART DE L'ESTAT, SINÓ EN LA . . . T O T A L I T A T . . . DE L'ESTAT







I SI NO FOS AIXÍ, TENEN DRET A INDEPENDITZAR-SE.









NOMÉS UNA COLLA DE FARSANTS FEI... Llegir més