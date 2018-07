[Vídeo] Uns andalusos fan pena criticant la Manada amb una actitud extremadament masclista als San Fermines

Última actualització Dissabte, 7 de juliol de 2018 11:10 h

El lamentable moment s'ha fet viral a les xarxes i evidencia com, a la societat espanyola, els homes segueixen tenint una intrínseca superioritat sobre la dona

Gerard Sesé @gerardsese | Vergonyós i llastimós moment el que es va poder veure ahir a TV3. Pere Bosch, reporter de la casa, havia anat fins a Pamplona per a preguntar als assistents a les festes de San Fermines sobre les seves sensacions després que els membres de La Manada hagin quedat en llibertat per ordre judicial. En un moment donat, el periodista enraona amb una jove que és vilment interrompuda per uns mascles andalusos que oferiran un dels moments televisius més llastimosos de l'any.

Una jove basca explica a les càmeres de TV3 les sensacions sobre les festes quan de sobte, un parell d'homes s'hi abraonen i la tallen. El foco ja és seu i comencen a parlar, mostrant cert to d'embriaguesa, per a criticar la Manada.

Ells són andalusos "Viva Cádiz" diu un d'ells. Un cop la noia ja ha quedat anul·lada, segueixen, com es diria col·loquialment, liant-la: "Van ser 5 gilipolles que van ficar la pota" aquesta és la definició per a ells de la violació en grup. A més, per culpa de la Manada, ara ells "venim aquí cohibits". A més, acaben amb un "jo estic casat, no he vingut a fer el mal".



La noia, visiblement molesta, expressa que "això no em sembla bé" mentre els homes segueixen parlant i seran ells qui acabaran sent entrevistats.

"Yo estoy casado. No vengo a hacer el mal".



