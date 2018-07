Boye avisa: ''pactar amb la Fiscalía significa renunciar per sempre a la independència de Catalunya''

Així ho narrava Gonzalo Boye durant una entrevista al diari Vilaweb . Segons l'advocat, pactar amb la fiscalia és "fatal" perquè "assumeixes que determinats fets són delictius". És per aquest motiu que el lletrat avisa: "voldria dir que qualsevol altre podria ser condemnat en el futur, en tot el territori català, o espanyol, i qui sap si de la UE, per fets que avui no són delictius".

Boye insisteix: "arribar a un acord amb fiscalia significa renunciar definitivament, per sempre, a la independència de Catalunya". I ho fa perquè, segons explica "perquè veig que surt als mitjans que hi ha contactes amb la fiscalia".

L'advocat de Clara Ponsatí, en la mateixa línia

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha fet unes declaracions en la mateixa línia en una entrevista a ElNacional . De fet, compara l'Estat amb la màfia: "és com un gàngster amb una arma amb els teus fills com a ostatges i et demana pactar". Anwar només veu possible una negociació quan "Puigdemont o Ponsatí puguin tornar a casa, aleshores seran socis iguals i es podrà parlar".