L'1-O segueix demostrant que desafiar l'Estat és el millor instrument per ampliar la base

Ercunyao Melo Afina Som i serem! Som i serem!

7 de juliol de 2018, 14.05 h

BJ avui 7.500.000 empreses han deixat Catlaunya per marxar a espanya, ara que ja no queda ningú mes que tu, fot al camp d'una vegada pallasso ridícul! No veus que som i serem catalans, per dignitat i homenatge als assassinats, torturats, empresonats i exiliats i maltractats per vosaltres al llarg dels segles d'espoli i ocupació per la força, ni oblit, ni perdó! Mai serem espanyols, per més que imbecils com tu feu demagògia i intenteu vendre la moto, de què sota la vostra ocupació estar... Llegir més