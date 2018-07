L'unionista espanyol Joan Planas creu que hi ha poques violacions a Espanya comparades amb la població total

Última actualització Dissabte, 7 de juliol de 2018 14:30 h

La xarxa s'encén: ''Sou 23 milions de dones a Espanya i hi ha 1.240 violacions a l'any''

Gerard Sesé @gerardsese | Lamentable, vergonyós i indigne. Així es podria resumir el conjunt de publicacions de Joan Planas, que afirma que ell era independentista i el fet de viatjar per Espanya el va tornar nacionalista espanyol. De fet, va ser notícia fa poques setmanes després de boicotejar en directe el programa de TV3, FAQS, durant una entrevista. Ara, el flamant defensor de la unitat d'Espanya assegura que les dones no han de tenir por per la xifra de violacions que hi ha a l'any.

L'Afany de protagonisme a tota costa mesclada amb la ignorància i l'atreviment han convertit en Joan Planas en un personatge repudiat per a l'opinió pública. L'última és ben sonada i ha indignat la xarxa fins a límits extrems. El nacionalista espanyol ha fet un fill a Twitter on deixa entendre que les dones no han de tenir por pels casos com el de La Manada perquè a l'Estat espanyol hi ha més de 23 milions de dones i només es produeixen 1.240 violacions a l'any.

A més, ho compara amb altres causes de mort que acumulen xifres superiors per a fer demagògia barata: "no entenc per què les dones no estan aterrides per les caigudes accidentals, els accidents i els suïcidis".





En España hay 23 millones de mujeres, y hay unas 1240 violaciones ¡al año! Las mujeres están aterradas.Hacen manifestaciones multitudinarias gritando ni una menos,lo que no entiendo es por qué no están aterradas por las caídas accidentales, los accidentes y los suicidios HILO — Joan Planas (@joanplanas) 5 de juliol de 2018 En 2016 murieron por caídas accidentales 3019 personas, las caídas accidentales fueron la PRIMERA CAUSA EXTERNA DE MUERTE en las MUJERES. ¿Han hecho manifestaciones sobre el peligro a caer? ¿Han pedido ya que el estado las proteja por miedo a caminar y caer? — Joan Planas (@joanplanas) 5 de juliol de 2018 Por ahogamiento sumersión y sofocación accidentales 2732 muertes, incluso hay más accidentes de tráfico que violaciones 1890 accidentes. No veo a feministas asustadas por salir a conducir ni que se manifiesten por ese peligro. — Joan Planas (@joanplanas) 5 de juliol de 2018 Y para terminar se suicidaron 3569 personas, el suicidio fue la primera causa de muerte externa en los hombres. Por favor feministas y medios de comunicación, dejad de crear miedo a que te violen en España. Es más probable que te caigas y mueras. Datos: https://t.co/e2glm438mE — Joan Planas (@joanplanas) 5 de juliol de 2018 Y lo triste, es ver gente que al leer mi hilo que intenta quitarle importancia al resto de muertes por accidente de tráfico o suicido, como si el suicidio fuera algo accidental, que tu vas caminando y coño! Me he suicidado. Sociedad de idiotas. — Joan Planas (@joanplanas) 5 de juliol de 2018 Segons ell, la primera causa de mort externa entre les dones és per caigudes accidentals i es pregunta "Han fet manifestacions sobre el perill a caure? ¿Ja han demanat que l'Estat les protegeixi per por de caminar i caure?". El mateix fa amb els suïcidis o els accidents de cotxe.

