[Vídeo] L'unionisme espanyol se sent impune i va més enllà: entra a una parcel·la privada a destruir llacets grocs

El propietari de la copisteria de Vilassar de Mar, a més, rep amenaces greus

Gerard Sesé @gerardsese | El nacionalisme espanyol s'ha acostumat a actuar impunement i es creu no tenir aturador. Si fins ara, les seves accions se centraven a destruir la simbologia republicana dels espais públics i comuns, ara han fet un pas en enllà, preocupant i que pot marcar un precedent, que és el fet d'entrar a una parcel·la particular a destruir tot allò que no els agrada.

Així ho ha denunciat el veí de Vilassar de Mar Lluís Tenas que, a més, ha penjat a les xarxes un vídeo on es pot veure com l'unionisme espanyol violent ha hagut d'envair la seva propietat privada per a dur l'acció.

L'acte vandàlic ha estat confirmat per Esquerra Republicana de Vilassar de Mar, que també n'ha aportat fotografies. Segons explica Tenas, els fets han passat "a la matinada, amb nocturnitat i covardia" i ha demanat una condemna explícita a Inés Arrimadas, cap polític d'aquest moviment ultra espanyol.

Des d'Esquerra expliquen que els propietaris són els que regenten la copisteria de Vilassar de Mar, i han destacat que el seu propietari ha rebut greus amenaces i han mostrat el seu "suport i condemna".

De fet, tal com es pot veure al vídeo i a les imatges, Tenas ha rebut el següent missatge: "Sabemos lo que haces, lo que diriges y a lo que te dedicas".

Hola @InesArrimadas , avui a la matinada, amb nocturnitat i covardia, uns seguidors teus han fet el de sempre: embrutar, trencar, amenaçar i violentar la convivència entre la ciutadania! #EsperoambCandeletes teva condemna! pic.twitter.com/QkylzxLKuA — Lluís Tenas (@lluistenas) 6 de juliol de 2018

La Copisteria de Vilassar de Mar ha estat atacada i el seu propietari ha rebut greus amenaces dels de sempre. Dels violents i intransigents guardians del pensament únic. Dels feixistes de sempre.

Com a societat no ho podem permetre.

Tot el nostre suport i condemna. pic.twitter.com/60t7owtKpL — ERC Vilassar de Mar (@ercvdmdiusi) 6 de juliol de 2018

