Un vídeo del 2012 d'Iceta dilapida el possible ''No'' de Sànchez a Torra sobre un referèndum pactat

Última actualització Dissabte, 7 de juliol de 2018 17:00 h

El líder del PSC deia: "en les democràcies avançades s'ha de poder votar"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Miquel Iceta i el PSC deia l'any 2012: "Els referèndums sobre la independència s’han de poder fer”. Ara, el seu partit és a la Moncloa de la mà de Pedro Sánchez i a la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, els republicans volen plantejar fer el referèndum definitiu i la resposta negativa és previsible. Però aquest vídeo deixa sense arguments al socialisme espanyol.

El vídeo de l'any 2012 i que ha corregut diverses vegades per la xarxa torna a ser notícia amb la reunió entre els presidents català i espanyol a l'horitzó. Aquella trobada, Miquel Iceta, al costat de Núria Parlon, assegurava que els referèndums d'independència s'han de poder fer a les democràcies avançades.

Elsa Artadi, portaveu del Govern català, ha suat el fragment per a recordar que "el PSC ho portava al programa electoral l'any 2012 i va votar a favor d'un referèndum en diverses ocasions al Parlament".

De moment, tot pinta malament



Pocs dies abans de la citada reunió, el president de la Generalitat, Quim Torra, veu la impugnació de la declaració del 9-N per part del PSOE com "una mala notícia", i diu que el "poble català s'ha guanyat" el dret a l'autodeterminació. Torra recorda que les declaracions d'independència "no són il·legals" si són pacífiques i democràtiques. El president ha lamentat que el govern espanyol vegi el problema "des de la gàbia constitucional espanyola" i demana que es traslladi a l'àmbit europeu i mundial. "Nosaltres apel·lem al dret internacional i als tribunals internacionals. És absolutament bàsic, com també els hi va semblar bàsic als escocesos o els quebequesos", ha reblat. El president, però, ha agraït la "bona predisposició" de l'executiu de Sánchez per reunir-se i negociar "després de tant de temps".





“Escolteu: Els referèndums sobre la independència s’han de poder fer”. pic.twitter.com/9i8tWrOjqG — kantinu (@kantinu) 11 de juny de 2018

Notícies relacionades