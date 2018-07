Neix LatinosPorLaRepública per a respondre dubtes sobre la independència

Última actualització Dissabte, 7 de juliol de 2018 18:00 h

S'estrenen a Twitter parlant de la llei de sanitat catalana anul·lada pel TC

Gerard Sesé @gerardsese | Un dels col·lectius de nous catalans més nombrós són els immigrants a Catalunya provinent dels països de Llatinoamèrica. Un perfil de gent que a poc a poc es va posicionant a favor de la República. Ara, s'ha creat un perfil de Twitter anomenat LatinosPorLaRepública que pretén resoldre dubtes als llatins que no estiguin convençuts.

Els immigrants llatinoamericans a Catalunya solen tenir dubtes comuns, especialment sobre la sanitat i si podran ser atesos, el tema de la llengua o l'educació així com els papers i la nacionalitat. Totes aquestes i moltes altres preocupacions són les que el perfil LationosPorLaRepública vol intentar resoldre als seus paisans.

De moment, s'han estrenat avui parlant sobre la Llei d'accés a la sanitat per a tothom que va aprovar el Parlament de Catalunya i que després el PP va votar en contra i el TC va suspendre.

Aquestes i altres qüestions són les que aniran explicant sempre amb aquesta premissa: "Naixem per explicar en què ens pot ajudar la República Catalana i què podem fer per aconseguir-la. Pregunta, nosaltres et responem".





Sabías que la Ley de acceso a la sanidad para todos, con o sin papeles, la aprobó el Parlament de Catalunya?

HILO — LatinosPorLaRepública (@latinos_la) 7 de juliol de 2018

