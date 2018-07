La Vanguardia emula la Guardia Civil i s'inventa el poble 'A pesar de Mar'

Última actualització Dissabte, 7 de juliol de 2018 19:00 h

Malgrat de Mar passat pel traductor del català al castellà

Gerard Sesé @gerardsese | La toponímia catalana està farcida de noms variats i pintorescs. De fet, als 948 municipis s'hi sumen barris, contrades, valls i accidents geogràfics que encara la fan més rica. Tot i això, hi ha qui està encaparrat a engrandir el llistat de noms. La Guardia Civil ha estat i segueix sent la riota a les xarxes quan es va inventar el poble Sant Esteve de les Roures. Ara, La Vanguardia també ho ha fet.

Una vegada més el traductor automàtic ha jugat una mala passada a aquells diaris que pretenen ser falsament bilingües (en el sentit que s'escriu o en català o en castellà i després es tradueix automàticament). De fet, La Vanguardia és famosa per aquest tipus d'erros de traducció a l'engròs. Sonats van ser els casos d'escriure 'Llegeixo Messi' en comptes de 'Leo Messi' o 'Unió Democràtica' per 'Va unir Democràtica', també parlar 'd'Acostades' en lloc de 'd'Arrimadas' per parlar de la lídre de Ciudadanos a Catalunya.





Ahir, en aquesta notícia (a les 19h de la tarda de dissabte encara hi apareix l'error) La Vanguardia s'ha inventat el poble A pesar de Mar per a referir-se a Malgrat de Mar. La notícia enumera diferents poblacions del Maresme per a parlar de la reducció de l'atur a la comarca del Maresme.

