La CUP creu que la reunió entre Torra i Sánchez acostarà Catalunya al marc autonomista

Considera que el diàleg no és real perquè el PSOE no accepta el dret a l'autodeterminació

Redacció | La diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha rebutjat aquest dissabte la reunió que mantindran dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Govern, Pedro Sánchez, perquè considera que "aquest diàleg no és real". En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha assegurat que no espera res d'aquesta trobada i ha avisat que "un diàleg amb algú que no accepta el dret a l'autodeterminació és un diàleg viciat des de l'inici que no es donarà en igualtat de condicions".

"Ja ens agradaria que pogués haver diàleg però aquest diàleg no és real", ha criticat, i ha defensat que l'independentisme faci valer el dret a l'autodeterminació per si mateix.



Ha advertit que aquesta reunió acostarà Catalunya al "marc autonomista o per començar un apuntalament del règim del 78" i no cap al reconeixement del dret a l'autodeterminació, que creu que ha estat negat sistemàticament per l'Estat.

Per això, ha afirmat que la CUP no es reuniria amb Sánchez: "Nosaltres no ens reuniríem amb qui no accepta un dret tan essencial com aquest". Així mateix, ha sostingut que a la reunió Torra no hauria de plantejar el dret a l'autodeterminació de Catalunya, sinó que "es tracta que Pedro Sánchez reconegui" aquest dret.

