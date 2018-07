[Vídeo] El Canet Rock és converteix en el Canet Groc

Última actualització Diumenge, 8 de juliol de 2018 12:30 h

Representants de les famílies dels líders independentistes han pujat a l'escenari amb una pancarta per reclamar "Llibertat Presos Polítics"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Canet de Mar .- L'esplanada del Pla d'en Sala s'ha tenyit de groc aquest dissabte en homenatge amb els presos polítics i exiliats, convertint per uns moments el festival Canet Rock en un particular 'Canet Groc' de solidaritat i reivindicació política. Representants de les famílies dels líders independentistes han pujat a l'escenari amb una pancarta per reclamar "Llibertat Presos Polítics" i la dona de l'exconseller Jordi Turull, Blanca Bragulat, ha demanat mantenir viva la lluita social i política perquè el festival, com és tradició, pugui veure sortir el sol, però "en llibertat". "La llibertat i la democràcia no es negocia", ha etzibat. En aquest moment, els milers de persones que s'aplegaven davant l'escenari han aixecat un gran mosaic de color groc i pancartes amb el lema "República és Llibertat".

El Canet Rock es converteix en el Canet Groc © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Canet Rock

El Canet Rock tindrà una nova edició el 2019. Serà el 6 de juliol. Així ho ha anunciat la organització del festival pels volts de la mitjanit, moment en el que, a més, ja s'han posat les entrades a la venda sense que es conegui encara cap nom dels que formaran part del cartell. El de 2019 serà el sisè Canet Rock del segle XXI i el desè de la història si es conten les quatre edicions dels anys 70. La directora del festival, Gemma Recoder, ha explicat a l'ACN que el desè aniversari del Canet Rock inclourà algunes novetats que no ha volgut desvetllar. Assegura que el que segur que es manté és l'emplaçament. El Pla d'en Sala continuarà acollint el festival, que renuncia a créixer en espai, es consolida en els 23.000 espectadors i aposta per continuar millorant aspectes logístics any rere any.





Notícies relacionades

Èxit amb continuïtat assegurada