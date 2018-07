Res canvia per Catalunya amb el PSOE: ''Sánchez dirà a Torra que no hi ha presos polítics i no al dret a l'autodeterminació''

Última actualització Diumenge, 8 de juliol de 2018 13:30 h

La vicepresidenta del govern espanyol, sobre concedir indults després del judici pel procés: "Si hi ha condemnes, les acceptarem i punt"

Gerard Sesé @gerardsese | Canvi de color polític al Gobierno però igual tracte cap a Catalunya. Malgrat que la Moncloa hagi patit una renovació total del seu gabinet, el PSOE de Pedro Sánchez dista poc del PSOE i segueix sent aquell que de la mà del PP i Ciudadanos va aprovar el 155 contra Catalunya. Així ho ha volgut deixar clar La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "Sánchez dirà a Torra que no hi ha presos polítics i que a Espanya no existeix el dret a l'autodeterminació"



El Govern català pressiona: "Suposo que la intel·ligència política del govern espanyol no es resumirà en 'això no hi cap, punt final'"



La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, assegura "cal començar el diàleg" amb el govern de l'Estat i insisteix que espera poder parar-hi "parlar de tot". En una entrevista que publica el diari 'Ara' aquest diumenge, Artadi avisa, però, sobre el contingut de la trobada: "Suposo que la intel·ligència política del govern espanyol no es resumirà en un 'això no hi cap, punt final', perquè això és el que feia Rajoy". A la mateixa entrevista, Artadi no descarta la desobediència "en algun moment" però no augura aquesta estratègia en un "futur molt pròxim". "No té sentit anar desobeint amb microcsoes que no tinguin un impacte definitiu", refleixona.



Ja ho ha avisat la CUP: "aquesta reunió no té un diàleg real perquè el PSOE no accepta el dret a l'autodeterminació". I no va gens desencaminada. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha detallat la posició de l'executiu de Pedro Sánchez a 24 hores de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a la Moncloa. "Sánchez contestarà a Torra de manera clara i coneguda: no hi ha presos polítics a Espanya i en el nostre país no està reconegut, ni existeix, el dret a l'autodeterminació", ha assegurat Calvo en una entrevista dominical al diari 'El Mundo'. "La independència d'un territori no està prevista a la Constitució. I cap govern constitucional d'Espanya la contempla", ha insistit la vicepresidenta del govern espanyol, que considera que "amb la Carta Magna no hi ha més marge que el seu compliment". "Parlarem a Torra de l'altíssima autonomia que té Catalunya, que mai ha tingut el nivell d'autonomia i descentralització d'ara", ha continuat Calvo. Sobre la possibilitat de concedir indults després del judici del procés, la vicepresidenta socialista s'ha mostrat taxativa: "No sabem si hi haurà condemnes. Si n'hi ha, les acceptarem i punt".