[Vídeo] Una dona de Ciudadanos justifica la unitat d'Espanya perquè té trasplantat un ronyó d'un català

Un dels discursos més sonats avui a Palma ha estat el de Manuela de la Vega que ha justificat la unitat d'Espanya perquè té òrgans catalans trasplantats: "A Espanya tots units som perfectes; porto els òrgans d'una persona catalana i estic súper orgullosa. Tots necessitem a Catalunya".

Un argument tant demagògic com buit de contingut i que no demostra amor i estima cap a Catalunya sinó necessitat. I per la mateixa raó de tres, si el donant hagués estat francès, significaria que França s'hauria d'annexionar a Espanya? És tan lamentable el discurs que també es desmunta fent els típics paral·lelismes d'aquells que afirmen no ser masclistes perquè tenen filles o racista perquè tenen somnis humits amb pells fosques. La xarxa, però, no ha tardat a reaccionar sobre la bajanada afirmada per aquesta dona i que, a més, el perfil oficial de Twitter de Ciudadanos s'ha encarregat d'escampar.

El discurs de l'odi segueix en boca de Rivera

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat també al mateix acte que el nacionalisme català és "insaciable" i que "amb més privilegis, eines i recursos encara serà pitjor". Rivera ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que no pot "normalitzar" el que passa a Catalunya i s'ha mostrat contrari a una estratègia per intentar "apaivagar" la situació. "Algú es pensa que Junqueras, Torra o Puigdemont es conformaran amb un copet a l'esquena i mitja competència? Volen liquidar el país", ha dit Rivera. Segons ell, no es pot governar Espanya "com un intercanvi de cromos amb els nacionalistes".