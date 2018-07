J. Puigcendrós Catalunya Catalunya

8 de juliol de 2018, 19.49 h

#1

#2 No et fa veegonya anar repetint mil vegades la mateixa tonteria i que tothom entengui que ets subnormal?



Ah! és clar, és que ets feixista, i ja sabem com sou. Segueix, nen, segueix. Més d'un i més de cent es faran un fart de riure amb les teves tonteries.