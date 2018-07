Arrimadas acusa Sánchez de negoaciar només amb els independentistes

Última actualització Dilluns, 9 de juliol de 2018 10:15 h

"Trobar-se amb un Gobierno dèbil, interí i temporal a les seves mans és el somni daurat de l’independentisme”, exposava la líder de Ciudadanos

Redacció | “Sánchez ha de tenir molt clar que no està negociant amb Catalunya”, ha dit la líder de Ciudadanos a Catalunya, Inés Arrimadas, en una entrevista.

Preguntada per El Mundo per la reunió, la líder de la formació taronja ha dit que “ha de tenir molt clar que al reunir-se amb Torra està deixant de reunir-se amb milions de catalans”.

“Hi ha milions de catalans que ens sentim abandonats pel Gobierno, humiliats, moneda de canvi, que sentim que ens han entregat als nacionalistes com un botí, que Sánchez es capaç de vendre Espanya a trossos a canvi de quedar-se uns mesos a La Moncloa”.

“Si hi ha un motiu per parlar amb Torra, és per dir-li que compleixi la llei i que, fins que no es compleixi la llei, no hi ha res a negociar. Fora de la democràcia no es negocia”, ha subratllat Arrimadas.

“A Torra no li interessa ni el finançament ni l’educació”. “Que Sánchez s’adoni d’una vegada de quines són les intencions del nacionalisme”.

“Sánchez està permetent que es separatisme es rearmi”. “Trobar-se amb un Gobierno dèbil, interí i temporal a les seves mans és el somni daurat de l’independentisme”.

Arrimadas ha recordat al líder del Gobierno que no només s’està enfrontant a ell “sinó a més de mitja Catalunya i a tot un país democràtic de la UE com és Espanya”.

