[Vídeo] Clatellada de Valtonyc a Serrat i Sabina per la seva manca de solidaritat

Última actualització Dilluns, 9 de juliol de 2018 11:30 h

El raper carrega durament contra els cantautors de qui s'esperava una mostra de suport

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Valtonyc parla alt i clar i no només en les lletres de les seves cançons. I així ho ha tornat a fer aquest diumenge al programa FAQS de TV3 on ha explicat la seva situació a l'exili des de Brussel·les. Entre altres qüestions, el raper ha carregat durament contra cantautors com Serrat i Sabina per la seva manca de solidaritat en la seva causa.

© Guillem Roset Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Brussel·les, exili, Sabina, Serrat, Valtonyc

Valtonyc ha explicat que esperava el suport de "cantautors de tota la vida" com Joan Manel Serrat i Joaquín Sabina "que han fet sempre música de protesta" i ha lamentat que no s'han solidaritzat en el seu cas.

Tanmateix, ha recordat que fins i tot Loquillo el va criminalitzar per exiliar-se i pel contingut de les seves cançons. "No pots comparar que no et deixin tocar en un concert a entrar a la presó", ha reblat Valtonyc que ha expressat que el va sorprendre "moltíssim".





"Hi ha gent com @KRLS que estan disposats a perdre privilegis per conquerir la república. Hem de reprendre el camí de la desobediència" @valtonyc a #FAQSelmeuaviTV3 https://t.co/ke5SpQEMtq pic.twitter.com/mpujL82tAY — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 8 de juliol de 2018 Durant l'entrevista a TV3, el cantant a l'exili ha parlat sobre la llibertat d'expressió, de la seva situació i dels presos i exiliats. En aquest sentit, ha considerat que s'ha de reprendre el camí de la desobediència per assolir la República catalana.

Notícies relacionades