La Policia Nacional encapçala el rànquing de la repressió violenta a Catalunya

Segons recull Sirecovi, un sistema per a la protecció de víctimes de violència institucional

Redacció | La Policia Nacional és el cos de seguretat més repressor a Catalunya. Així ho indica Sirecovi, el sistema de registre i comunicació per la protecció de víctimes de violència institucional, que assegura que la Policia Nacional és el cos de seguretat que ha rebut més denúncies a Catalunya, sobretot, per la brutal repressió de l'1-O.

Segons publica el diari Ara, el sistema d'alarma contra els excessos d'autoritat situa la policia espanyola com la més problemàtica, molt per davant dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil o, fins i tot, els funcionaris de presons.

Entre el desembre de 2016 i el maig d'aquest any el Sirecovi ha recollit 62 casos de violència de la Policia Nacional, 35 dels funcionaris de presons, 13 dels Mossos d'Esquadra, 6 de policies locals, 6 de la Guàrdia Civil, 2 de vigilants de seguretat privada i 20 d'altres cossos com, per exemple, la policia portuària.

La Policia Nacional encapçala el rànquing i se situa per davant dels funcionaris de presons, qui, normalment, lideren els casos de violència institucional a Catalunya. La repressió de l'1-O explica aquest trasbals en les estadístiques.



Segons les xifres del Sirecovi que recull el diari citat, 58 dels casos en què està implicada la policia espanyola corresponen a les actuacions que van cometre els agents durant l'1-O. De fet, l'equip de Sirecovi es va veure gairebé desbordat per l'allau de casos que va rebre.

El Sirecovi , és un sistema de registre i comunicació contra la violència institucional realitzat per l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona i compta amb l'aval del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura.

