Tardà assegura que comparteix el 80% del que pensa un votant de Ciudadanos

“La prova és que governem a municipis amb ells. Com més a prop els socialistes siguin de nosaltres més renegaran del 155”, ha subratllat.

Però Tardà també ha volgut matisar: “Una altra cosa són els programes dels partits. Però el veí vol per al seu fill un bon institut. I ens trobem fotent cinc hores a la cua del Broggi. A Cornellà Ciutadans ens fot pallissa”.

